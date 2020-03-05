احتفالات جماهير سانت اتيان الجنونية بعد التأهل لنهائي كأس فرنسا March 5, 2020 23:27 2:17 دقيقة سجل لاعب الوسط الجزائري رياض بودبوز هدفا في الوقت القاتل منح سانت اتيان الفوز على ضيفه رين حامل اللقب 2-1 الخميس، ليبلغ نهائي كأس فرنسا لكرة القدم للمرة الاولى منذ 1982 ويضرب موعدا مع باريس سان جرمان. سانت اتيان -آخر الفيديوهات 0:42 دقيقة النرويجي غوليكسن يفوز بمسابقة ضد الساعة 2:35 دقيقة النسخة 23 تقام على ميدان المدينة التعليمية 0:40 دقيقة الاتحاد الإنكليزي يكتفي بتغريم أنشيلوتي 11:49 دقيقة موجز الأخبار 0:33 دقيقة رسمياً: تحديد موعد مباراة يوفنتوس وانتر 0:35 دقيقة فالنسيا وأتالانتا بلا جمهور في دوري أبطال أوروبا 3:30 دقيقة فانتازي الـ"بريميرليغ" - الحلقة الخامسة عشر 0:42 دقيقة فيفا يفكّر في اقتراح رسمي لتأجيل التصفيات الآسيوية 0:52 دقيقة أرسنال يعلن إصابة توريرا بكسر في الكاحل 0:47 دقيقة المحكمة الأوروبية ترفض استئناف بلاتيني