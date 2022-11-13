

وأصيب حارث في الدقيقة 58 خلال تدخل مع أكسل ديساسي، فبقي على أرضية الملعب لبعض الوقت قبل تدخل الطاقم الطبي لمارسيليا من أجل نقله إلى غرف الملابس على الحمالة، تاركاً مكانه لديميتري باييت الذي بدا متأثراً برؤية زميله المغربي يتألم.



وتأتي إصابة حارث قبل أيام من انطلاق كأس العالم FIFA قطر 2022™ إذ تواجد في قائمة أسود الأطلس المؤلفة من 26 لاعباً.



وحقق مارسيليا فوزاً قاتلاً على مضيفه موناكو 3-2، ليحتل النادي المتوسطي المركز الرابع برصيد 30 نقطة.



واحتفل مرسيليا بفوزه الـ 500 في مختلف المسابقات في القرن الواحد والعشرين في مباراته الرقم 1083.



وافتتح مرسيليا التسجيل بخامس أهداف مهاجمه التشيلي ألكسيس سانشيس من ركلة حرة رائعة على بعد 18 متراً (35).

وعادل وسام بن يدر لموناكو من ركلة جزاء نفذها على طريقة بانينكا في حين ارتمى الحارس الإسباني باو لوبيس إلى اليسار (45)، في سادس أهدافه هذا الموسم.



ومنح المهاجم كيفن فولاند التقدم لنادي الإمارة (72).



وأعاد جوردان فيريتو مرسيليا إلى أجواء اللقاء بتسجيله هدف التعادل في الدقيقة 83، قبل أن يخطف هدف الفوز برأسية البديل البوسني سيد كولاسيناتش (90+8).