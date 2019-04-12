هتافات عنصرية توقف مباراة ديجون وأميان لدقائق

وبعد نحو 77 دقيقة من بداية المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي، بدأ غوانو، مدافع أميان وحامل شارة قيادته، بالسير نحو خط الملعب، متوجها بالقول الى مقاعد البدلاء وأفراد جهازه الفني "انتهى الأمر، لن نلعب، سأحضر زملائي وندخل الى غرف تبديل الملابس".

وتوقف اللعب لأكثر من ثلاث دقائق، تخللتها مشاورات بين المدربين أنطوان كومبواري (ديجون) وكريستوف بيليسييه، وحكم المباراة كريم عابد، ليتوجه الأخير بعدها عبر مذياع الملعب بالقول للمشجعين برسالة مفادها "في حال تكرر هذا الأمر (الهتافات العنصرية)، سنوقف" المباراة.

وقال الفرنسي غوانو "نحن في القرن الحادي والعشرين، هذا الأمر غير مقبول. لهذا أردت أن أسجل موقفا من خلال طلب وقف المباراة. نحن متساوون، كلنا بشر". أضاف "ثمة ألوان (بشرة) مختلفة، لكن يجب أن ننظر الى أبعد من ذلك".



