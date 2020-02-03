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الدوري الفرنسي

نيمار يغيب عن مباراة نانت بداعي الإصابة

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أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، الاثنين، أنّ مهاجمه البرازيلي نيمار يعاني من إصابة في أضلاعه ستبعده عن مباراة الفريق أمام نانت الثلاثاء ضمن المرحلة 23 من الدوري المحلي.

Reuters

وكان اللاعب قد تلقى ضربة قبيل انتهاء الشوط الأول من المباراة ضد مونبلييه السبت في المرحلة الماضية.

وقال الفريق الباريسي في بيان له إن الفحوصات التي أجريت على اللاعب أكدت وجود اصابة على مستوى الأضلاع، دون تحديد المدة التي سيغيب فيها.

الشيء الوحيد المؤكد أن نيمار الذي احتفل مبكرا بعيد ميلاده الثامن والعشرين الأحد في نادي ليلي في باريس (مولود في 5 شباط/فبراير)، يغيب عن التشكيلة التي ستتوجه إلى ملعب بوجوار لملاقاة نانت غدا.

وخلت التشكيلة أيضا من اسماء كل من البرازيليين ماركينيوس وتياغو سيلفا والاسبانيين خوان بيرنات وأندر هيريرا وكولين داغبا وعبدو ديالو، فيما عاد إليها الكاميروني جان-ايريك تشوبو-موتينغ بعد تعافيه من الإصابة.

واثارت اصابة ديالو في فخذه الأيمن السبت خلال المباراة نفسها قلق المدرب الألماني لسان جرمان توماس توخيل، ما سيبعده عن الملاعب وفقا للنادي "من ثلاثة إلى أربعة أسابيع حسب تطور علاجه". ما يعني أنه سيغيب عن مباراة الذهاب للدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا في 18 شباط/فبراير ضد فريقه السابق بروسيا دورتموند الألماني.

في حين أن إصابة هيريرا عضلية طفيفة، وهو بحاجة لأن يخلد للراحة فقط.

نيمار دا سيلفا باريس سان جيرمان
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