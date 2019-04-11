نيمار يشارك في التدريبات الجماعية لباريس سان جيرمان

ونشر الفريق الذي يحتاج الى نقطة واحدة لضمان اللقب السادس له في آخر سبع مواسم في بطولة الدوري، صورة لنيمار على حسابه في موقع تويتر، تظهر أغلى لاعب في العالم يرتدي كنزة صفراء ويضع عصبة رأس سوداء، وهو يتناقل الكرة مع الشاب كيليان مبابي. بعد تعافيه تماما من الإصابة التي أبعدته عن الملاعب لأكثر من شهرين.

وشارك نيمار للمرة الأولى في التدريبات الجماعية للمرة الأولى منذ إصابته في 23 كانون الثاني/يناير الماضي خلال المباراة أمام ستراسبورغ في كأس فرنسا.





وكان النجم البرازيلي قد عاود الأسبوع الماضي التمارين على أرض الملعب، وكانت بشكل اختباري للتأكد من تعافيه من الإصابة التي أبعدته عن الفريق منذ مطلع العام الحالي.

وفي ظل حسم الفريق بشكل كبير لقب الدوري، سيكون الهدف المقبل لسان جيرمان عودة نيمار قبل موعد نهائي كأس فرنسا ضد رين في 27 الحالي.

وسيكون فريق المدرب الألماني توماس توخل أمام فرصة حسم اللقب الأحد بحال انتزع نقطة على الأقل من مضيفه ليل صاحب المركز الثاني، في لقائهما ضمن المرحلة الثانية والثلاثين.

وخلال غيابه، تعرّض فريقه سان جيرمان للخروج مجدداً من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا مطلع آذار/مارس على يد مانشستر يونايتد (فاز ذهابا 2-صفر في مانشستر وخسر 1-3 إيابا في باريس).

وانتهاء الموسم مع باريس سان جيرمان سيسمح لنيمار بأن يكون جاهزا للالتحاق بمنتخب بلاده وخوض بطولة كوبا أميركا التي تقام في البرازيل من 14 حزيران/يونيو الى 7 تموز/يوليو.

