ميسي يعود للتمارين الجماعية بعد تعافيه من كورونا

وشوهد النجم الأرجنتيني يتمرن مع زملائه في فيديو نشره نادي العاصمة على تويتر مغردًا "ليو ميسي يعود الى التمارين الجماعية".

وأصيب المتوج بالكرة الذهبية سبع مرات بالفيروس خلال عطلة الأعياد في مسقط رأسه في روساريو في الأرجنتين خلال فترة التوقف الشتوية للمنافسات.

Le retour à l'entraînement collectif pour 𝗟𝗲𝗼 𝗠𝗲𝘀𝘀𝗶❗️



🎥❤️💙 pic.twitter.com/GGKEZ4ko51 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) January 18, 2022

وأعلن سان جيرمان في الخامس من الشهر الحالي أنه عاد الى فرنسا بعد أن جاءت نتيجة فحصه سلبية إلا أنه لم يكن جاهزًا بعد للعودة الى المنافسات.







