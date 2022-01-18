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الدوري الفرنسي

ميسي يعود للتمارين الجماعية بعد تعافيه من كورونا

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عاود الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي الثلاثاء التمارين الجماعية مع فريقه باريس سان جيرمان الفرنسي للمرة الأولى منذ إصابته بفيروس كورونا نهاية العام الفائت.

AFP

وشوهد النجم الأرجنتيني يتمرن مع زملائه في فيديو نشره نادي العاصمة على تويتر مغردًا "ليو ميسي يعود الى التمارين الجماعية".

وأصيب المتوج بالكرة الذهبية سبع مرات بالفيروس خلال عطلة الأعياد في مسقط رأسه في روساريو في الأرجنتين خلال فترة التوقف الشتوية للمنافسات.

 

وأعلن سان جيرمان في الخامس من الشهر الحالي أنه عاد الى فرنسا بعد أن جاءت نتيجة فحصه سلبية إلا أنه لم يكن جاهزًا بعد للعودة الى المنافسات.


                  
                  
 

باريس سان جيرمان الدوري الفرنسي ليونيل ميسي
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