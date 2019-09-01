أعلن نادي موناكو لكرة القدم استعارة لاعب خط الوسط تييمويه باكايوكو من تشلسي الإنكليزي، والمهاجم جان-كيفن أوغستان من لايبزيغ الألماني، في وقت يقترب مهاجمه الكولومبي راداميل فالكاو من الانتقال الى نادي غلطة سراي التركي.

وأورد النادي الجنوبي المتوج بطلا لفرنسا في العام 2017، في بيان ليل السبت، أن الدولي الفرنسي باكايوكو انضم الى صفوفه على سبيل الإعارة من النادي اللندني لموسم واحد، مع خيار الشراء النهائي.

ونقل بيان النادي عن باكايوكو قوله "أنا سعيد جدا للعودة الى موناكو، النادي الذي احتفظ معه بذكريات رائعة".

وأمضى اللاعب البالغ 25 عاما، ثلاثة مواسم مع موناكو توجت بإحراز لقب 2016-2017 الذي كان الأول لفريق الإمارة في الدوري الفرنسي منذ 17 عاما. وبنهاية الموسم المذكور، انتقل الى تشلسي في صفقة قدرت قيمتها بـ45 مليون يورو وشملت توقيعه عقدا لخمسة أعوام.

وأمضى باكايوكو موسما واحدا مع تشلسي خاض خلاله 43 مباراة في مختلف المسابقات، قبل أن تتم إعارته الى ميلان الإيطالي في الموسم الماضي، حيث دافع عن ألوانه في 42 مباراة.



فالكاو الى تركيا

وفي بيان الأحد، أكد النادي الفرنسي انضمام أوغستان (22 عاما) الى صفوفه على سبيل الإعارة من لايبزيغ لموسم واحد مع خيار الشراء.

ونقل البيان عن اللاعب قوله "هذا تحدٍ جديد أرغب في خوضه (...) لدي رغبة كبيرة في إظهار أنني قادر على الإضافة الى التشكيلة لمساعدة النادي على تحقيق أهدافه".

ويأتي انضمام المهاجم الذي خاض 70 مباراة مع النادي الألماني سجل خلالها 20 هدفا بعد انضمامه الى صفوفه في صيف العام 2017 آتيا من باريس سان جرمان الفرنسي، مع قرب رحيل المهاجم الكولومبي فالكاو الى صفوف غلطة سراي.

وأعلن حامل لقب الدوري التركي في بيان "بدأت مفاوضات رسمية مع اللاعب ونادي موناكو بشأن انتقال المحترف راداميل فالكاو"، وذلك عشية إقفال باب الانتقالات الصيفية في الكرة الأوروبية الإثنين.

وأكد مصدر في النادي الجنوبي لوكالة فرانس برس الأحد، أن إدارته أجازت للاعب السفر الى تركيا لاتمام صفقة انتقاله الى غلطة سراي، حيث من المتوقع أن يخضع في الساعات المقبلة للفحص الطبي قبل أن يوقع رسميا عقدا مع نادي مدينة اسطنبول.

ويرتبط المهاجم الدولي البالغ من العمر 33 عاما بعقد مع النادي الفرنسي بعقد حتى حزيران/يونيو 2020. وتشير التقارير الى أنه توصل الى اتفاق على البنود الشخصية للتوقيع مع النادي التركي عقدا حتى عام 2022.

ولم يتمكن اللاعب من خوض أي مباراة بعد مع فريقه الحالي هذا الموسم في الدوري الفرنسي بسبب إصابة يعاني منها على مستوى الكاحل.

وأشارت صحيفة "ليكيب" الفرنسية الى أن موناكو سيحصل من انتقال فالكاو على مبلغ أقل مما كان يرغب (سبعة ملايين يورو)، لكن الاتفاق سيشمل حوافز تصب في صالح الطرف الفرنسي، لاسيما لجهة الحصول على نسبة من عائدات أي انتقال له الى نادٍ آخر بعد غلطة سراي.

وحمل فالكاو شارة قيادة موناكو وخاض معه 108 مباريات في الدوري الفرنسي سجل خلالها 65 هدفا، علما بأنه أعير الى ناديين انكليزيين هما مانشستر يونايتد (2014-2015) وتشلسي (2015-2016)، من دون أن يتمكن من فرض نفسه كأحد اللاعبين الأساسيين في الدوري الممتاز.