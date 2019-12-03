موناكو وسان جيرمان يتواجهان مرتين منتصف الشهر المقبل

وقرّرت السلطات المحلية الأحد إرجاء مباراة موناكو وسان جيرمان، والتي كانت مقررة في ختام المرحلة الخامسة عشرة، بسبب سوء الأحوال الجوية، إلى موعد لم يحدد.

ومع قرار لجنة المسابقات في رابطة الدوري بإقامته في 15 كانون الثاني/يناير المقبل، سيضطر الفريقان إلى مواجهة بعضهما مرتين في غضون أسبوع لأنهما سيلتقيان أيضاً في 12 الشهر ضمن المرحلة العشرين.

وستكون روزنامة النادي الباريسي حافلة تماماً، إذ أنّه مدعو لخوض ست مباريات من الآن وحتى 21 كانون الأول/ديسمبر الحالي، ثم يبدأ العام الجديد بعد العودة من عطلة الأعياد من حيث أنهى 2019 إذ يبدأ مشواره في مسابقة كأس فرنسا في الخامس أو السادس من كانون الثاني/يناير.

ومن المرجح أن يخوض رجال المدرب الألماني توماس توخل الدور ربع النهائي لكأس الرابطة، في حال فوزهم في 17 الحالي على لومان، في السابع أو الثامن من الشهر المقبل قبل أن يتواجه مرتين مع موناكو في الدوري المحلي.