مستثمر أميركي يستحوذ على ليون

يسيطر على الشركة القابضة رجل الاعمال جون تيكستور، الذي يمتلك أيضًا حصصًا في أندية عدّة هي كريستال بالاس الإنكليزي وبوتافوغو البرازيلي ومولينبيك البلجيكي.

وتمّت الصفقة التي تقدر قيمتها بأكثر من 800 مليون يورو (850 مليون دولار) بعد أكثر من ستة أشهر من المفاوضات. وقال رئيس ليون جان ميشال أولاس في حزيران/يونيو إن الجانبين "تصافحا" بشأن اتمام الصفقة.

وأصدرت شركة "اولمبيك ليون غروب" القابضة التي تمتلك النادي الفرنسي بيانا بعد اغلاق بورصة باريس، واعادت نشر ما أعلنه تكستور.

وقال رجل الأعمال الأميركي البالغ من العمر 57 عاما "تبدأ قصة جديدة اليوم".

استحوذت شركة "إيغل" على الحصة التي يملكها أولاس، مالك النادي منذ عام 1987، والأقلية المملوكة من شركة الترفيه الفرنسية "باثيه" وشركة الاستثمار الصينية "أي دي جي كابيتال".

وأفاد البيان إن أولاس البالغ من العمر 73 عاما "سيحتفظ بالرئاسة التشغيلية لليون لمدة ثلاث سنوات على الأقل وسيظل محاطًا بفريق عمله".

