مرسيليا يتعثر للمرحلة الثانية توالياً

ودخل فريق المدرب البرتغالي أندريه فياش بواش مباراة الثلاثاء باحثاً عن تعويض تعثره السبت بالتعادل 1-1 مع ضيفه مونبلييه الذي أوقف مسلسل الانتصارات المتتالية للفريق المتوسطي عند ثلاثة، وحرمه التصدر ولو مؤقتاً.

لكنه عجز عن الوصول إلى شباك مضيفه المتواضع في مباراة افتقد خلالها جهود مدافعه بوبكر كامارا ولاعب وسطه ديميتري باييت لطردهما في الثواني الأخيرة من لقاء السبت، كما يستمر غياب نجم الفريق فلوريان توفان لإصابة تبعده عن الملاعب حتى عطلة أواخر العام الحالي.

ورفع مرسيليا التي تنتظره الأحد مواجهة صعبة على ملعبه "فيلودروم" ضد رين، رصيده إلى 12 نقطة في المركز الرابع بفارق نقطة أمام الأخير الذي يحل الأربعاء ضيفاً على نانت.

وبدوره، نال ديجون نقطته الثانية فقط وبقي في قاع الترتيب بفارق نقطة خلف موناكو الذي يلعب لاحقاً الثلاثاء مع ضيفه نيس الباحث بقيادة مدربه نجم الوسط السابق باتريك فييرا عن فوزه الخامس وتشارك الصدارة مع باريس سان جيرمان حامل اللقب، بانتظار مباراة الأخير مع ضيفه رينس الأربعاء.