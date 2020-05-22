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محادثات لبيع نادي تولوز

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يجري أوليفييه سادران مالك ورئيس نادي تولوز الذي تأكد هبوطه لدوري الدرجة الثانية الفرنسي لكرة القدم محادثات لبيع 85 في المئة من أسهم ناديه إلى مؤسسة الاستثمار الأمريكية رد-بيرد كابيتال بارتنرز.

Reuters

وقال سادران الذي سيحتفظ بنسبة 15 في المئة من أسهم ناديه في بيان ”أنا على قناعة بأن مؤسسة رد-بيرد كابيتال بارتنرز تملك المهارات والموارد المطلوبة لمساعدة نادي تولوز لكرة القدم على العودة إلى صفوة كرة القدم الفرنسية.“

وهبط تولوز إلى دوري الدرجة الثانية بعد أن احتل ذيل الترتيب بين فرق الدوري الأول عند إلغاء الموسم في الشهر الماضي في ظل استمرار أزمة فيروس كوفيد-19.

ونقل موقع تولوز الرسمي على الانترنت عن جيري كاردينال مؤسس رد-بيرد كابيتالز قوله ”نحن نؤكد أننا نجري محادثات حصرية مع أوليفييه سادران أملا في الاستحواذ على حصة أغلبية في أسهم نادي تولوز لكرة القدم.“

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