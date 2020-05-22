محادثات لبيع نادي تولوز

وقال سادران الذي سيحتفظ بنسبة 15 في المئة من أسهم ناديه في بيان ”أنا على قناعة بأن مؤسسة رد-بيرد كابيتال بارتنرز تملك المهارات والموارد المطلوبة لمساعدة نادي تولوز لكرة القدم على العودة إلى صفوة كرة القدم الفرنسية.“

وهبط تولوز إلى دوري الدرجة الثانية بعد أن احتل ذيل الترتيب بين فرق الدوري الأول عند إلغاء الموسم في الشهر الماضي في ظل استمرار أزمة فيروس كوفيد-19.

ونقل موقع تولوز الرسمي على الانترنت عن جيري كاردينال مؤسس رد-بيرد كابيتالز قوله ”نحن نؤكد أننا نجري محادثات حصرية مع أوليفييه سادران أملا في الاستحواذ على حصة أغلبية في أسهم نادي تولوز لكرة القدم.“