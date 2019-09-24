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دوري أبطال أوروبا
الدوري الفرنسي

مبابي في قائمة المصابين أمام رانس

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استُبعد كيليان مبابي من مباراة فريقه باريس سان جيرمان حامل لقب دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم أمام ستاد رانس غدا الأربعاء.

AFP

 وقال المدرب توماس توخيل إن مبابي بات ضمن قائمة المصابين التي تشمل مهاجم أوروغواي ادينسون كافاني، الذي يعالج من مشكلة في أعلى الفخذ، والمهاجم الأرجنتيني ماورو ايكاردي الذي أصيب في أعلى الفخذ الأسبوع الماضي.

 وكان من المتوقع عودة مبابي، لكن توخيل مدرب سان جيرمان قال إن النادي لا يزال ينتظر استعادة المهاجم الفرنسي لكامل لياقته. 

وقال توخيل "ننتظر وصوله إلى قمة مستواه قبل أن يلعب ثانية. لا نريد الإقدام على أي مخاطرة.  وأضاف: "نحن في مرحلة نفتقد فيها للكثير من اللاعبين لكنني على ثقة أن الأمور ستتحسن".  

 ويمكن لتوخيل أن يعول على نيمار لقيادة الهجوم عقب تسجيل مهاجم البرازيل لهدف الفوز قبل النهاية في مباراتي الفريق الأخيرتين أمام ستراسبورغ وأولمبيك ليون.

 وسيلعب سان جيرمان بدون لاعب الوسط ماركو فيراتي الموقوف عن خوض مباراة الغد.

باريس سان جيرمان كيليان مبابي
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