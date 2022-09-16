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الدوري الفرنسي

لوريان يلحق بالصدارة بفوز رابع تواليًا

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لحق لوريان بباريس سان جيرمان حامل اللقب ووصيفه مرسيليا إلى الصدارة ولو مؤقتاً، وذلك بتحقيقه فوزه الرابع توالياً الجمعة على حساب مضيفه أوكسير 3-1 في افتتاح المرحلة الثامنة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

AFP

وحسم لوريان انتصاره السادس للموسم والهزيمة الخامسة لمضيفه أوكسير في الشوط الأول الذي شهد تسجيله الأهداف الثلاثة عبر المتألق تسجيلاً وتمريراً البوركيني دانغو واتارا (15) والنيجيري تيريم موفي (36) وإنزو لو فيه (42)، قبل أن يسجل صاحب الأرض هدفه الوحيد في بداية الشوط الثاني بواسطة غوتييه هين (50).

ورفع لوريان رصيده إلى 19 نقطة في المركز الثالث بفارق الأهداف خلف سان جيرمان ومرسيليا اللذين يلتقيان الأحد مع ليون ورين توالياً، فيما تجمّد رصيد أوكسير، العائد إلى الـ"ليغ 1"، عند سبع نقاط في المركز الرابع عشر مؤقتا.

                  
                  
 

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