لوريان يلحق بالصدارة بفوز رابع تواليًا

وحسم لوريان انتصاره السادس للموسم والهزيمة الخامسة لمضيفه أوكسير في الشوط الأول الذي شهد تسجيله الأهداف الثلاثة عبر المتألق تسجيلاً وتمريراً البوركيني دانغو واتارا (15) والنيجيري تيريم موفي (36) وإنزو لو فيه (42)، قبل أن يسجل صاحب الأرض هدفه الوحيد في بداية الشوط الثاني بواسطة غوتييه هين (50).

ورفع لوريان رصيده إلى 19 نقطة في المركز الثالث بفارق الأهداف خلف سان جيرمان ومرسيليا اللذين يلتقيان الأحد مع ليون ورين توالياً، فيما تجمّد رصيد أوكسير، العائد إلى الـ"ليغ 1"، عند سبع نقاط في المركز الرابع عشر مؤقتا.





