لنس يعود بفوز ثمين من ستراسبورغ ويعزز مركزه الخامس

وجاءت الأهداف الثلاثة في الشوط الأول، فسجل للفريق الفائز المالي ماساديو هايدارا (5) وسيكو فوفانا (40)، وللخاسر جان-ريكنيه بيليغارد (20).

ولم يذق لنس طعم الخسارة منذ كانون الثاني/يناير 2021 في الـ "ليغ1" وتحديدا في مبارياته التسع الأخيرة، حيث حقق 4 انتصارات مقابل 5 تعادلات. وتعود آخر خسارة له أمام نيس بهدف نظيف في المرحلة 21.

وهو الفوز الثالث عشر للنس الذي يستضيف ليون في المرحلة المقبلة، وبه رفع رصيده إلى 48 نقطة في المركز الخامس.

ومني ستراسبورغ بخسارته الثانية تواليا بعد سقوطه على أرض رين صفر-1 في المرحلة السابقة، ليتجمد رصيده عند 33 نقطة في المركز 15.

وضمن الجولة ذاتها، وعقب ثلاثةِ تعادلاتٍ متتالية، استعاد "مونبيلييه" نغمة الإنتصارات، بعدما قلبَ تأخّره أمام ضيفه "بوردو" بهدف، إلى فوز ٍ بثلاثة أهدافٍ لواحد.



ومنح الكوري الجنوبي هوانغ أوي جو التقدّم للضيوف عند الدقيقة الثامنة والعشرين.



وعادل أصحاب الأرض النتيجة بواسطة جونيور سامبيا من ركلة حرّة مباشرة سدّدت بطريقة رائعة في الدقيقة الخامسة والثلاثين، قبل أن يضيف زميله غايتان لابورد الهدف الثاني (58) فيما اختتم ستيفي مافيديدي ثلاثيّة أصحاب الأرض (69). ليرفع بذلك مونبيلييه رصيده إلى أربع وأربعين نقطة في المركز الثامن.

كما خطف لوريان تعادلاً في الوقت القاتل على ملعب نانت بهدفٍ لكل فريق.



وبادر أصحاب الأرض بالتسجيل بهدف مبكر في الدقيقة الثانية عن طريق راندال كولو مواني، لكن الفريق الضيف تعادل عبر أرمون لوريونت قبل نهاية الوقت الأصلي بثلاث دقائق، ليبقى موقف الفريقين متأزماً في صراع الهبوط، حيث يملك لوريان (29) نقطة في المركز السابع عشر، بفارق نقطة أمام نانت الثامن عشر.

وفاز رانس بهدف نظيف على ديجون وتعادل بريست مع أنجي دون أهداف.