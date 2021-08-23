غياب إيكاردي عن سان جيرمان قرابة الشهر لإصابة في الكتف



تعرض إيكاردي للإصابة مع نهاية المباراة التي فاز بها فريقه 4-2 على بريست الجمعة في افتتاح المرحلة الثالثة من الدوري المحلي.

وجاء في بيان لنادي العاصمة "أكدت الفحوصات أن ماورو إيكاردي يعاني من التواء من الدرجة الثانية في المفصل الأخرمي الترقوي الأيمن، من المتوقع أن يعاود التدريبات مع الفريق بعد ثلاثة أو أربعة أسابيع."

وتشكل هذه الإصابة انتكاسة للاعب الذي سجل هدفين في أول ثلاث مباريات في الدوري. كما سيغيب عن المواجهات الدولية لمنتخب التانغو في أيلول/سبتمبر المقبل.

من المحتمل أن يعود الى أولى مباريات فريقه في دوري أبطال أوروبا منتصف الشهر المقبل، لكنه سيجلس الآن الى جانب الوافد الجديد الإسباني سيرخيو راموس المصاب في ربلة الساق، والمتوقع أن يبدأ مشوراه في العاصمة الفرنسية بعد التوقف الدولي.



