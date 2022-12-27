غالتييه يكشف موعد عودة ميسي إلى باريس سان جيرمان



وسيعود النجم الأرجنتيني، الذي اختير افضل لاعب في مونديال قطر 2022 بعد أن سجّل هدفين في النهائي أمام فرنسا، إلى باريس في الأول من الشهر المقبل بعد أن نال فترة من الراحة إثر انتهاء منافسات كأس العالم.

ولن يكون ميسي موجوداً على الأرجح مع فريق العاصمة الفرنسية حتى المرحلة الثامنة عشر من الدوري الفرنسي عندما يستقبل آنجيه.



ويحتل باريس سان جيرمان المركز الأول في الدوري الفرنسي برصيد 41 نقطة بفارق خمس نقاط عن لنس الثاني.

ويأمل باريس سان جيرمان أن يبني على تألق نجمَيه ميسي وكيليان مبابي في كأس العالم، بعد وصول اللاعبَين إلى النهائي، من أجل السعي لإحراز لقب دوري أبطال أوروبا بعد طول انتظار، حيث سيكون على موعد مع مواجهة نارية أمام بايرن ميونيخ الألماني في الدور ثمن النهائي بدءاً من 14 شباط/فبراير المقبل.