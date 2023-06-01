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غالتييه يعلن رحيل ميسي عن صفوف باريس سان جيرمان

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أعلن مدرب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، كريستوف غالتييه اليوم الخميس رحيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن صفوف الفريق الباريسي.

AFP
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