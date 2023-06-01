غالتييه يعلن رحيل ميسي عن صفوف باريس سان جيرمان من قبل beIN SPORTS June 1, 2023 13:41 أعلن مدرب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، كريستوف غالتييه اليوم الخميس رحيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن صفوف الفريق الباريسي. AFP كريستوف غالتييه الدوري الفرنسي ليونيل ميسي السابق باريس سان جيرمان يحقق لقباً جد اقرأ التالي - آخر الأحداث June 1, 2023 13:41 غالتييه يعلن رحيل ميسي May 30, 2023 11:45 باريس سان جيرمان يحقق لقباً جديداً بعد موسم معقد May 29, 2023 20:34 الدوري الفرنسي: أفضل 5 أهداف - الجولة 37 May 29, 2023 16:01 أسرة سيرخيو ريكو تصف الساعات المقبلة بالحساسة May 28, 2023 22:57 كيليان مبابي يفوز بجائزة أفضل لاعب في الموسم May 27, 2023 23:50 ماذا قال غالتييه عن تتويج سان جيرمان بلقب الليغ 1؟ May 27, 2023 23:29 مرسيليا يخسر أمام بريست ولونس يضمن المركز الثاني May 27, 2023 23:18 السعادة تغمر ريناتو سانشيز May 27, 2023 22:52 باريس سان جيرمان يتوج بلقب الدوري الفرنسي May 27, 2023 22:27 ميسي يواصل كتابة التاريخ