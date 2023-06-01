غالتييه يعلن رحيل ميسي عن صفوف باريس سان جيرمان

من قبل beIN SPORTS June 1, 2023 13:41 أعلن مدرب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، كريستوف غالتييه اليوم الخميس رحيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن صفوف الفريق الباريسي.