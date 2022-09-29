English
العربية
كأس العالم FIFA قطر 2022™ - العد التنازلي
الدوري الفرنسي

غالتييه يتحدّث عن دور مبابي في باريس سان جيرمان

من قبل

اعتبر مدرب باريس سان جيرمان كريستوف غالتييه أن مهاجمه الفذّ كيليان مبابي "أكثر تقييدًا" في صفوف فريقه منه في منتخب فرنسا.

AFP


وكان مبابي ألمح إلى ذلك عقب مباراة منتخب بلاده ضد النمسا الأسبوع الماضي، عندما اعتبر بأنه يملك هامشا من الحرية أكبر في صفوف فرنسا، مشيرا إلى أنه مع الأخير "يُطلب منه القيام بأشياء مختلفة" إلى جانب أوليفييه جيرو في ظل غياب كريم بنزيمة بداعي الإصابة.

وقال غالتييه في مؤتمر صحافي الخميس "تحليله صائب. فهو ليس في التركيبة ذاتها التي يتواجد فيها في صفوف منتخب فرنسا".

وأضاف "بالتأكيد في سان جيرمان هو أكثر تقييدًا في المقدّمة، نظرا لنوعية اللاعبين التي نملك، لكني لا أعتقد بأنه يحصل على حرية أقل".

وشرح غالتييه ذلك بعدم وجود رأس حربة كلاسيكي في صفوف سان جيرمان وبالتالي بات مبابي يشغل هذا المركز يعاونه النجمان الأرجنتيني ليونيل ميسي على اليمين والبرازيلي نيمار على اليسار.

 

كريستوف غالتييه باريس سان جيرمان الدوري الفرنسي كيليان مبابي
السابق بريست يعلن فسخ عقد الجزائري يو
اقرأ
بريست يعلن فسخ عقد الجزائري يوسف بلايلي
التالي
-

آخر الأحداث

>