غالتييه يتحدّث عن دور مبابي في باريس سان جيرمان



وكان مبابي ألمح إلى ذلك عقب مباراة منتخب بلاده ضد النمسا الأسبوع الماضي، عندما اعتبر بأنه يملك هامشا من الحرية أكبر في صفوف فرنسا، مشيرا إلى أنه مع الأخير "يُطلب منه القيام بأشياء مختلفة" إلى جانب أوليفييه جيرو في ظل غياب كريم بنزيمة بداعي الإصابة.

وقال غالتييه في مؤتمر صحافي الخميس "تحليله صائب. فهو ليس في التركيبة ذاتها التي يتواجد فيها في صفوف منتخب فرنسا".

وأضاف "بالتأكيد في سان جيرمان هو أكثر تقييدًا في المقدّمة، نظرا لنوعية اللاعبين التي نملك، لكني لا أعتقد بأنه يحصل على حرية أقل".

وشرح غالتييه ذلك بعدم وجود رأس حربة كلاسيكي في صفوف سان جيرمان وبالتالي بات مبابي يشغل هذا المركز يعاونه النجمان الأرجنتيني ليونيل ميسي على اليمين والبرازيلي نيمار على اليسار.