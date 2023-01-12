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عودة مبابي وحكيمي إلى تمارين باريس سان جيرمان

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عاد المهاجم كيليان مبابي والمدافع المغربي أشرف حكيمي الى تمارين باريس سان جيرمان، بعد إجازة دامت عشرة أيام في أعقاب مشاركتهما في كأس العالم FIFA قطر 2022™، وفق ما أعلن النادي الفرنسي الخميس.

Reuters

نشر حساب الفريق على تويتر فيديو يظهر اللاعبَين يشاركان في حصة في المركز التدريبي وأردفه بعبارة "عودة موفقة إلى التمارين".


وعاد اللاعبان سريعًا إلى النادي بعد كأس العالم، مبابي بعد ثلاثة أيام فقط من خسارة منتخب بلاده النهائي أمام الأرجنتين بركلات الترجيح، وحكيمي في اليوم ذاته بعد أربعة أيام من خسارة المغرب ضد كرواتيا في مباراة تحديد المركز الثالث.

شارك اللاعبان في مباراتي سان جيرمان في الدوري الفرنسي ضد ستراسبورغ (فوز 2-1) في 28 كانون الاول/ديسمبر، وفي لونس (هزيمة 3-1) في اليوم الأول من العام الجديد، قبل أن يحصلا على إجازة لمدة 10 أيام.

وشوهد الصديقان في نيويورك في الولايات المتحدة، حيث تابعا مباراة بين بروكلين نتس وسان أنتونيو سبيرز في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين.

قبل انطلاق المباراة، عُرضت مشاهد من نهائي كأس العالم الذي سجل خلاله مبابي ثلاثية "هاتريك" على الشاشة العملاقة في الملعب، وسط تصفيق حار لهدّاف المونديال.

كما تلقى مبابي وحكيمي قمصانًا من نجم نتس كيفن دورانت الذي جاء لمصافحتهما والتقاط الصور.

هذا وافتتح حكيمي الثلاثاء ملعب كرة قدم حمل اسمه في مدينة القصر الكبير المغربية مسقط رأس والدته.
 

باريس سان جيرمان كيليان مبابي أشرف حكيمي كأس العالم FIFA قطر 2022™
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