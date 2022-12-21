عودة مبابي إلى تمارين سان جيرمان بعد 3 أيام من نهائي كأس العالم

ونشر النادي الباريسي فيديو على حسابه على تويتر يظهر خروج المهاجم من حافلة صغيرة ودخوله إلى مركز تدريبات سان جيرمان.

وأرفق تغريدة أخرى "عاد كيليان مبابي إلى التدريبات الأربعاء".

وشكلت عودة مبابي إلى التمارين خطوة لافتة في توقيتها على اعتبار أنّ اللاعبين الذين شاركوا في كأس العالم سيحصلون على إجازة لمدة تصل إلى عشرة أيام على الأقل قبل الالتحاق بفرقهم.

لم يتم تحديد برنامج تمارين مبابي من قبل سان جيرمان الذي سيواجه ستراسبورغ في 28 كانون الاول/ديسمبر على ملعب "بارك دي برانس" في استئناف الدوري الفرنسي، ثم أمام لونس في 1 كانون الثاني/يناير.







