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كأس العالم FIFA قطر 2022™
الدوري الفرنسي

عودة مبابي إلى تمارين سان جيرمان بعد 3 أيام من نهائي كأس العالم

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عاد النجم الفرنسي كيليان مبابي إلى تدريبات باريس سان جيرمان الأربعاء، بعد ثلاثة أيام من خسارة منتخب بلاده في كأس العالم FIFA قطر 2022™ أمام الأرجنتين.

reuters

ونشر النادي الباريسي فيديو على حسابه على تويتر يظهر خروج المهاجم من حافلة صغيرة ودخوله إلى مركز تدريبات سان جيرمان. 

وأرفق تغريدة أخرى "عاد كيليان مبابي إلى التدريبات الأربعاء". 

وشكلت عودة مبابي إلى التمارين خطوة لافتة في توقيتها على اعتبار أنّ اللاعبين الذين شاركوا في كأس العالم سيحصلون على إجازة لمدة تصل إلى عشرة أيام على الأقل قبل الالتحاق بفرقهم.

لم يتم تحديد برنامج تمارين مبابي من قبل سان جيرمان الذي سيواجه ستراسبورغ في 28 كانون الاول/ديسمبر على ملعب "بارك دي برانس" في استئناف الدوري الفرنسي، ثم أمام لونس في 1 كانون الثاني/يناير.


                  
                  
 

باريس سان جيرمان الدوري الفرنسي كيليان مبابي
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