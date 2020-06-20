عودة لاعبي سانت اتيان المصابين بالفيروس إلى التمارين

وكان سانت اتيان أعلن الخميس تسجيل خمس إصابات بالفيروس في صفوفه، تعود ثلاثة منها للاعبين، وذلك بعد استئناف تمارينه الأربعاء في مركز روبير هيربان الرياضي.

وأفاد النادي في بيان أن "المصابين لا يخضعون لأي اجراءات عزل من قبل وكالة الصحة الاقليمية في أوفرنيي-رون ألب. وسيكون اللاعبون الثلاثة قادرين على معاودة التمارين بشكل طبيعي صباح السبت".

تابع "تفسير نتائج تلك الاختبارات تؤكد الاستنتاجات الأولى لجهاز سانت إتيان الطبي، وذلك لعدم إثارة الحالات الست (خمس حالات الخميس وواحدة الجمعة) أية مخاوف".

وبحسب البيان، فان وكالة الصحة الأقليمية خلصت إلى "اشكال قديمة من كوفيد مع استمرار وجود الشريط الوراثي على مستوى العينات البلعومية-الانفية" مع الاشارة إلى "خطر عدوى بنسبة معدومة".





