سان جيرمان يقلب تأخره إلى فوز مريح أمام مونبيلييه

وسجل مونبيلييه أولاً عبر لياندرو باريديس 41 لاعب سان جيرمان خطأً في مرمى فريقه، ولكن النجم البرازيلي نيمار قلب الأمور في الشوط الثاني، حين تسبب بطرد البرتغالي بيدرو مينديز 72 ثم سجل التعادل بحرة مباشرة مذهلة 74.

ومرر نيمار كرة حاسمة للنجم مبابي 76، الذي وقع على التقدم 2-1، ثم قدم مبابي نفسه عرضية مرفوعة بمنتهى الدقة للأرجنتيني ماورو إيكاردي ليضيف الأخير هدف الراحة والإطمئنان 81.

وحصن سان جيرمان صدارته برصيد 39 نقطة، ولديه مباراة مؤجلة أمام موناكو، أما مونبيلييه فبقي رصيده 24 نقطة في المركز السابع.