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خليجي 24
الدوري الفرنسي

سان جيرمان يقلب تأخره إلى فوز مريح أمام مونبيلييه

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قلب باريس سان جيرمان تأخره إلى فوز 3-1، أمام صاحب الأرض مونبيلييه في المرحلة 17 من الدوري الفرنسي لكرة القدم السبت.

Reuters

وسجل مونبيلييه أولاً عبر لياندرو باريديس 41 لاعب سان جيرمان خطأً في مرمى فريقه، ولكن النجم البرازيلي نيمار قلب الأمور في الشوط الثاني، حين تسبب بطرد البرتغالي  بيدرو مينديز 72 ثم سجل التعادل بحرة مباشرة مذهلة 74.

ومرر نيمار كرة حاسمة للنجم مبابي 76، الذي وقع على التقدم 2-1، ثم قدم مبابي نفسه عرضية مرفوعة بمنتهى الدقة للأرجنتيني ماورو إيكاردي ليضيف الأخير هدف الراحة والإطمئنان 81.

وحصن سان جيرمان صدارته برصيد 39 نقطة، ولديه مباراة مؤجلة أمام موناكو، أما مونبيلييه فبقي رصيده 24 نقطة في المركز السابع.

 

 

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