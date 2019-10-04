سانت إتيان يعزل برانتون ويعيّن بويل خلفاً له

ويأتي قرار التخلي عن برانتون وتعيين بويل على رأس الطاقم التدريبي قبل يومين من مواجهة الدربي ضد ليون الأحد في ختام مباريات المرحلة التاسعة.

ووقع بويل (58 عاماً) عقداً مع فريقه الجديد حتى عام 2022 خلفاً لبرانتون الذي عزله نادي "الخضر" عن مهامه كمدرب بسبب النتائج المتردية للفريق في بداية الموسم الجديد حيث يحتل المركز التاسع عشر قبل الأخير برصيد 8 نقاط في "ليغ 1".



وكان برانتون مهدداً بفقدان منصبه منذ أسبوعين وتحديداً منذ الخسارة الكبيرة على أرض أنجيه 1-4، علماً انّه قاد الخميس سانت إتيان للمرة الاخيرة بصفته مدرباً إلى التعادل على أرضه أمام فولفسبورغ الألماني 1-1 في الجولة الثانية من مسابقة الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ".

وسيمثل برانتون أمام إدارة النادي في الأيام المقبلة "لاجراء حديث بشأن إنهاء محتمل لعقد عمله".

وجاء خيار سانت إتيان التعاقد مع بويل على خلفية سجله الناجح كمدرب، اذ سبق له أن درب موناكو وقاده للفوز بلقب الدوري عام 2000 كما حقق العديد من النجاحات الأخرى في فرنسا وإنكلترا.

