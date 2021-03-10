سامباولي يستهل مشواره مع مرسيليا بفوز ثمين على رين

ووضع كويزانس الكرة برأسه في الشباك قبل دقيقتين على النهاية ليمنح مرسيليا انتصاره الثاني في آخر 12 مباراة بالدوري، بعد ثلاثة أيام من خروجه من كأس فرنسا على يد فريق الهواة كانيه روسيون.

ورفع الانتصار رصيد مرسيليا إلى 42 نقطة من 28 مباراة في المركز السادس بفارق 20 نقطة خلف ليل المتصدر.

وتأجلت المباراة، التي كان من المقرر إقامتها في 30 يناير/كانون الثاني (المرحلة 22)، بعد أن اقتحمت جماهير مرسيليا المركز التدريبي للنادي قبل انطلاق اللقاء.

ومنذ ذلك الوقت،استبدل المدرب أندريه فيلاش-بواش، الذي تم إيقافه بعد أن عرض الاستقالة، بالأرجنتيني سامباولي.

وجلس سامباولي على مقاعد البدلاء لأول مرة في مباراة الأربعاء بعد 12 يوما من تعيينه بسبب خضوعه لفترة عزل وفقا لإجراءات الحكومة الفرنسية من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا.



كما لعب رين تحت قيادة مدرب جديد وهو برونو جنيسيو الذي قاد الفريق لأول مرة منذ حل محل جوليان ستيفان الذي استقال في وقت سابق من الشهر الحالي.