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الدوري الإنكليزي الممتاز
الدوري الفرنسي

رين يقلب الطاولة على نانت ويعزّز مركزه الثالث

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عزّز رين موقعه في المركز الثالث بعد أن قلب تأخره أمام ضيفه نانت من 2-1 إلى 3-2 في الوقت المحتسب بدل الضائع في سيناريو مثير الجمعة لحساب المرحلة الثانية والعشرين من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

AFP

وتأخّر رين بهدف لاعبه داميان دا سيلفا الذي غالط حارس مرماه على وجه الخطأ (47) ثم نجح في تعديل النتيجة بفضل رافينيا (71)، بعد ذلك شهدت المباراة ربع ساعة أخيرة مشتعلة وفي أوج التشويق حيث عاد نانت ليتقدم في النتيجة بالهدف الثاني عبر موزيس سيمون (80)، غير أنّ أصحاب الأرض قلبوا واقع المواجهة لمصلحتهم بهدفين آخرين بتوقيع بنجامان بوريغو (90+5) ورافينيا الذي عاد ليمنح الفوز لفريقه (90+7).

بهذا الفوز الدراماتيكي، ثبّت رين أقدامه في المركز الثالث برصيد 40 نقطة متخلفاً بفارق نقطتين فقط عن أولمبيك مرسيليا الوصيف الذي ينزل ضيفاً على بوردو في مواجهة صعبة الأحد. أمّا نانت فقد توقف رصيده عند 32 نقطة في المركز السادس.

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