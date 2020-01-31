رين يقلب الطاولة على نانت ويعزّز مركزه الثالث

وتأخّر رين بهدف لاعبه داميان دا سيلفا الذي غالط حارس مرماه على وجه الخطأ (47) ثم نجح في تعديل النتيجة بفضل رافينيا (71)، بعد ذلك شهدت المباراة ربع ساعة أخيرة مشتعلة وفي أوج التشويق حيث عاد نانت ليتقدم في النتيجة بالهدف الثاني عبر موزيس سيمون (80)، غير أنّ أصحاب الأرض قلبوا واقع المواجهة لمصلحتهم بهدفين آخرين بتوقيع بنجامان بوريغو (90+5) ورافينيا الذي عاد ليمنح الفوز لفريقه (90+7).

بهذا الفوز الدراماتيكي، ثبّت رين أقدامه في المركز الثالث برصيد 40 نقطة متخلفاً بفارق نقطتين فقط عن أولمبيك مرسيليا الوصيف الذي ينزل ضيفاً على بوردو في مواجهة صعبة الأحد. أمّا نانت فقد توقف رصيده عند 32 نقطة في المركز السادس.