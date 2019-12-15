رين يتقدّم إلى المركز الرابع

وحقّق رين النقاط الثلاث بفضل لاعب وسطه الشاب إدواردو كامافينغا (17 عاماً) الذي تسلم الكرة على بعد 15 متراً من المرمى وتجاوز المدافع الدنماركي يواكيم أندرسن، قبل أن يدخل إلى المنطقة ويسدد بيمناه كرة لمسها حارس ليون البرتغالي أنطوني لوبيز بدون أن يتمكّن من صدها (89).

ورفع رين الذي حقّق فوزه الرابع توالياً في "ليغ 1"، رصيده إلى 30 نقطة في المركز الرابع مع مباراة أقل، فيما تجمد رصيد ليون عند 25 نقطة في المركز الثامن.

وفي مباراة ثانية، احرز ستراسبورغ فوزاً ثميناً على مضيفه بوردو 1-صفر هو الثاني له توالياً، وابتعد أكثر عن منطقة الهبوط إلى الدرجة الثانية.

ويدين الفريق الضيف بالنقاط الثلاث إلى مهاجمه لودوفيك أجورك الذي استغل تردد دفاع بوردو بعد ركنية وتسديدة من يوسف فوفانا صدها مدافع الفريق المضيف البرازيلي بابلو داخل المنطقة، ليسدد الكرة في شباك الحارس بنوا كوستيل (11)، مسجلاً هدفه السادس هذا الموسم.

وحقّق ستراسبورغ على ملعب "ماتموت أتلانتيك" في بوردو فوزه الثاني توالياً بعدما كان أسقط تولوز 4-2 في المرحلة السابقة، والثاني خارج أرضه هذا الموسم منذ فوزه على أميان برباعية نظيفة في المرحلة 14، مقابل ستة هزائم وتعادل.

في المقابل مني بوردو بخسارته الثانية توالياً بعد خسارته خارج أرضه أمام مرسيليا 1-3 في المرحلة السابقة، وذلك إثر سلسلة من خمس مباريات من دون خسارة.

وتجمد رصيد بوردو عند 26 نقطة في المركز السابع مؤقتاً، فيما رفع ستراسبورغ رصيده إلى 24 نقطة في المركز الرابع عشر.