راموس يغيب عن مواجهة باريس سان جيرمان وليون

وتعرض مدافع ريال مدريد السابق البالغ 37 عاماً لإصابة في ربلة ساقه قبل فترة التوقف الدولية، لينضم إلى المصابين نوردي موكييلي (فخذ)، لاعب الوسط الإسباني كارلوس سولير (ربلة ساق) والمهاجم البرازيلي نيمار (كاحل) الذي انتهى موسمه.

ويمكن للمدرب كريستوف غالتييه الذي يواجه انتقادات لاذعة، خصوصاً بعد إقصائه من دوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونيخ الألماني، التعويل على الهداف كيليان مبابي وصانع اللعب الأرجنتيني ليونيل ميسي بطل العالم.

ويتصدر سان جيرمان الترتيب مع 66 نقطة، بفارق ست نقاط عن مرسيليا الثاني الذي لعب مباراة أكثر، فيما يقبع ليون في المركز العاشر.



