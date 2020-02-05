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رئيس نادي أنجيه ملاحق قضائياً !

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أعلن ممثل الادعاء في أنجيه الأربعاء أن سعيد شعبان رئيس نادي أنجيه لكرة القدم متهم بالاعتداء الجنسي في أحدث فضيحة رياضية تهز البلاد.

Reuters

وقال المدعي العام إريك بويار في تصريح لوكالة فرانس برس أن ثلاثة موظفات حاليات وأخرى سابقة تقدمن بشكاوى ضد شعبان، حيث تم احتجازه لاستجوابه في وقت مبكر من اليوم قبل أن يترك رهن التحقيق ويغادر قصر العدل في المدينة، مضيفا أنه تم توجيه تهمة الاعتداء الجنسي من قبل "شخص انتهك السلطة المخولة له من خلال دوره".

وأصدر النادي في وقت سابق بيانا قال فيه إن شعبان رفض جميع الادعاءات الموجهة ضده وأنه سيتعاون بشكل كامل مع المحققين.

وأضاف البيان "سيقدم (شعبان) للسلطات القضائية كل العناصر اللازمة لتبيان الحقيقة والحفاظ على شرفه".

 

أنجيه سعيد شعبان
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