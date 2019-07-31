خليلودزيتش يترك نانت بعد موسم واحد فقط ؟



واتسمت علاقة خليلودزيتش بمالك نانت فالديمار كيتا ونجل الأخير فرانك الذي يشغل منصب المدير العام، بالتوتر منذ استلامه المهام خلفا لميغيل كاردوزو في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وذلك لأن اللاعب السابق لنانت وباريس سان جيرمان لم يكن راضيا عن استراتيجية النادي وسياسة تعاقداته.

ورفض نانت التعليق على خبر استقالة اللاعب الدولي اليوغوسلافي السابق، لكن المصادر أكدت بأن الرحيل سيصبح رسميا بعد المباراة الودية المقررة الجمعة ضد جنوى الإيطالي.

ويعتبر ستيفان زياني الذي يشرف حاليا على فريق الشباب، الأوفر حظا لكي يحل بدلا من المدرب البالغ 67 عاما في المباراة الأولى لنانت في الدوري المحلي ضد ليل في 11 آب/أغسطس.

