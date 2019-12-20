توخيل يحذر من أميان ويؤكد غياب كافاني وكيمبيمبي

ويتطلع باريس سان جيرمان إلى إنهاء العام بأداء قوي ليحقق انتصاره السادس على التوالي في مختلف المسابقات بهدف الحفاظ على صدارته للدوري المحلي بفارق سبع نقاط عن أقرب مطارديه قبل عطلة مدتها ثلاثة أسابيع يبدو الفريق في أمس الحاجة إليها.

وقال المدرب الألماني توماس توخيل في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة "خضنا مباريات كثيرة في الدوري الفرنسي المؤلف من 20 فريقاً، إذا كنا نريد تقديم أداء قوي مع لاعبين متميزين فيجب توافر مزيد من الفرص لتطبيق سياسة تناوب اللاعبين من مباراة لأخرى".

ويملك باريس سان جيرمان 42 نقطة من 17 مباراة مقابل 35 نقطة لأولمبيك مرسيليا صاحب المركز الثاني الذي لعب 18 مباراة.

وقال توخيل "مباراة أميان لن تكون سهلة لأنّه فريق يدافع بشكل جيد ولديه القدرة على الوصول لمرمانا من خلال الهجمات المرتدة".

مقللاً من فكرة أنّ أميان يملك ثاني أسوأ سجل دفاعي في الدوري الفرنسي بعد أن دخل مرماه 32 هدفاً، وأضاف "نمر بفترة جيدة".

وأوضح توخيل، الذي أشاد بفريقه بعد بداية جيدة للموسم، أنّ كافاني سيغيب عن المباراة بسبب إصابة عضلية بينما يعاني كيمبيمبي من إصابة في عضلات الفخذ الخلفية.

وقال المدرب الألماني "نتصدر الدوري حالياً، وتأهل الفريق إلى دور الستة عشر بدوري الأبطال في صدارة مجموعته وهذا أمر إيجابي".