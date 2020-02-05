توخل يأمل في مشاركة نيمار الأحد ضد ليون

وعلّق توخل بعد فوز فريقه الثلاثاء على نانت 2-1 في الدوري على إصابة نيمار "الأمر ليس خطيرا، آمل أن يلعب الأحد، لأنه يمر في فترة رائعة".

وكان متصدر الدوري أعلن الاثنين أن مهاجمه يعاني من إصابة في أضلاعه ستبعده عن مباراة الفريق أمام نانت، بعد تلقيه ضربة قبيل انتهاء الشوط الأول من المباراة ضد مونبلييه (5-صفر) السبت في المرحلة الماضية.

تابع توخل "لم أكن متفاجئا لإصابته لأني رأيت خلال المباراة مدى ألمه. أعرف تماما أنه يريد خوض كل المباريات في هذه المرحلة الحاسمة، لكن الأمر ليس مؤكدا".

وقال الفريق الباريسي في بيان له إن الفحوصات التي أجريت على اللاعب أكدت وجود اصابة على مستوى الأضلاع، دون تحديد المدة التي سيغيب فيها.