بوكيتينو يؤكّد شغف نيمار بكرة القدم



قال بوكيتينو عشية مواجهة أنجيه في الدوري المحلي "+ني+ شخص صادق، يعبّر بسهولة عن مشاعره. يعيش تحت الأضواء منذ صغره. يملك قوّة ذهنية كبيرة ولا أعتقد أنه قد يواجه مشكلات".



تابع من مركز تدريب النادي الفرنسي الذي ضم نيمار بصفقة قياسية عام 2017 من برشلونة الإسباني مقابل 222 مليون يورو "تخرج الأمور أحياناً عن نطاقها. لا شكّ لديّ بأنّ +ني+ يحبّ كرة القدم، يستمتع وسيحترف لسنوات كثيرة".



أضاف مدرب توتنهام الإنكليزي السابق: "شغف نيمار لكرة القدم لا يُمسّ، يظهره في كل يوم".



وكان نيمار (29 عاماً) صدم عشاق المنتخب البرازيلي عندما أعلن في مقابلة مع منصة "دازون" للبث التدفقي أن كأس العالم 2022 في قطر قد تكون الأخيرة له مع "سيليساو": "لا أعرف ما إذا كنت سأملك القوة الذهنية لتحمل كرة القدم بعد ذلك".



وعلّق بوكيتينو على الحالات المتزايدة للرياضيين الذين يواجهون صعوبات ذهنية في ظلّ الضغوط الرياضية: "نحن مجبرون كجهاز فني على توفير ظروف مساعدة لاعبينا. لا أحبّ التطرق لهذا الأمر بطريقة سطحية، لأن الأمر أكثر عمقاً".