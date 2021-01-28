بوتشيتينو يرى مبابي "لسنوات طويلة" مع باريس سان جيرمان

ونقلت صحيفة ماركا المدريدية عن الأرجنتيني الذي وصل إلى رأس الجهاز الفني لسان جيرمان مطلع العام "هناك الكثير من الشائعات، لكني أراه في باريس سان جيرمان لسنوات طويلة، وهذه هي إرادة النادي. سنعتمد عليه خلال الفترة التي سنكون فيها هنا (في سان جيرمان). نشعر أنه سعيد وملتزم جدًا بهذا المشروع".

وفي الوقت الذي لم يخف البرازيلي نيمار وبوتشيتينو نفسه رغبتهما في استقطاب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي ينتهي عقده مع برشلونة الإسباني في حزيران/يونيو المقبل، تطرّق مدرب توتنهام الإنكليزي السابق إلى المسألة مجددًا.

وقال عن مواطنه في حديث مع صحيفة "أس": "أحترمه وأقدره (...) نتحدث عن الأمر كثيرًا. هذه هي استراتيجيات جميع الأندية لتحسين الفرق. سنرى ما سيحدث. مسؤوليتي هي احترام اللاعبين الذين يلعبون في الفرق الأخرى والحفاظ على هذه المسافة".

وذكر في "ماركا" أنه "مهما قلت، سوف يساء تفسيره. أنا سعيد بما لدي (لاعبين). لاعبو كرة القدم العظماء يمكنهم اللعب في أي دوري وفي أي فريق".

