بطولة فرنسا: نيس يواصل إهدار النقاط



واصل نيس نزيف النقاط بسقوطه في فخ التعادل امام ضيفه رين 1-1 الجمعة في افتتاح المرحلة الحادية والعشرين من الدوري الفرنسي في كرة القدم.

وكان نيس في طريقه إلى تحقيق فوزه التاسع هذا الموسم عندما تقدم بهدف للدولي الدنماركي كاسبر دولبرغ (47)، لكن رين نجح في إدراك التعادل في الدقيقة 81 بواسطة فلافيان تاي.

وهو التعادل الثاني على التوالي لنيس والثالث في مبارياته الأربع الأخيرة والخامس هذا الموسم فاكتفى بنقطة واحدة رفع بها رصيده إلى 29 في المركز العاشر، فيما عزز رين موقعه في المركز الثالث برصيد 37 نقطة بفارق أربع نقاط خلف مرسيليا الثاني والذي يستضيف أنجيه السبت.

