بطولة فرنسا: مرسيليا يكتفي بالتعادل مع متز

فبعد تحقيقه ستة انتصارات متتالية وابتعاده في وصافة الترتيب وراء باريس سان جيرمان، خسر فريق المدرب البرتغالي أندريه فياش بواش نقطتين أمام فريق يكافح للهرب من الهبوط.

ورفع مرسيليا رصيده إلى 35 نقطة بفارق 4 نقاط عن سان جيرمان الذي يحل على سانت إتيان الأحد ويملك أيضا مباراة مؤجلة، ما يعني أنه سيكون بطلا لدور الذهاب المؤلف من 19 مرحلة.

افتتح متز التسجيل عبر السنغالي أوبا نغيت (40) وأهدر ركلة جزاء عن طريق مواطنه حبيب ديالو صدها يوهان بيليه بديل ستيف مانداندا الذي خرج مصابا بكاحله الأيمن في الشوط الأول (52). لكن الصربي البديل نيمانيا رادونيتش أمّن نقطة التعادل للفريق المتوسطي قبل ثلث ساعة على نهاية الوقت (70).

ولم يكن مرسيليا ملهما في الشوط الأول، ثم حاول فرض إيقاعه في الثاني، بيد أن ذلك لم يكن كافيا للتغلب على صلابة متز الذي لم يفز في آخر 8 مباريات ويحتل المركز الثامن عشر.

واستعاد مرسيليا خدمات مهاجمه الأرجنتيني داريو بينيديتو، الغائب عن مباراة بوردو الأخيرة بسبب الإصابة بفخذه، لكن نجاعته غابت على غرار باقي زملائه.

وضمن نفس المرحلة، عاد نانت بفوز ثان تواليا على أرض نيم وصيف القاع بهدف عمران لوزا (28)، رافعا رصيده إلى 29 نقطة في المركز الرابع.

ومثله فعل رينس الخامس على أرض تولوز متذيل الترتيب بفوز بهدف حمل توقيع ريمي أودان (9)، ليحقق فوزه الثاني تواليا.

وتعادل أميان السابع عشر مع ضيفه ديجون السادس عشر 1-1، أنجيه الحادي عشر على أرضه مع موناكو التاسع سلبا وبريست الرابع عشر مع ضيفه نيس الثالث عشر من دون أهداف.

