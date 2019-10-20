خطف فريق سانت إتيان فوزاً في الوقت القاتل على مضيفه بوردو بهدف دون مقابل الأحد في المرحلة العاشرة من الدوري الفرنسي لكرة القدم، ومثله فعل موناكو مع ضيفه رين لينهي المباراة فائزا 3-2.

وجاء هدف المباراة الأولى الوحيد من ركلة جزاء نفذها بنجاح الغابوني دينيس بوانغا (90+3)، ليمنح مدربه الجديد كلود بويل فوزه الثاني في مباراته الثانية مع الفريق.

وكان الفوز الأول قد جاء على في مباراة الـ"دربي" ضد الغريم ليون 1-صفر في المرحلة السابقة، وأتى بعد يومين فقط من تعيين بويل في منصبه في الرابع من تشرين الأول/أكتوبر.

وبدأ أصحاب الأرض الضغط من الثواني الأولى بتسديدة للنيجيري صامويل كالو بيمناه من خارج منطقة الجزاء، تصدى لها الحارس ستيفان روفيه.

ورد الضيوف سريعا بتسديدة مشابهة من بوانغا استفاد الحارس بينوا كوستيل من طول قامته (187 سنتم) لصدها من تحت الزاوية اليمنى لمرماه.

وندرت فرص الفريقين بعد ذلك على امتداد الشوطين.

وأضاع جيمي بريان فرصة تسجيل هدف محقق لبوردو بعد دخوله إلى منطقة الجزاء ليسدد كرة ضعيفة مرت إلى جانب القائم الأيسر (79).

وبينما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة، احتسب حكم المباراة رودي بوكيه ركلة جزاء لصالح سانت إتيان، إثر عرقلة تعرض لها البديل آرنو نوردين من المدافع البرازيلي بابلو، نفذها الغابوني بنجاح مانحا فريق الفوز والنقاط الثلاث.

موناكو يحوّل تأخره إلى فوز

وفي مباراة أخرى، حوّل موناكو تأخره 1-2 أمام ضيفه رين إلى فوز 3-2 على ملعب لويس الثاني.

وسجل وسام بن يدر (3 و90+3)، والجزائري اسلام سليماني (56) أهداف موناكو، وفايتو ماواسا (12) وأدريان هونو (48) هدفي رين.

وهو الفوز الثالث لفريق المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم في عشر مباريات، تعرض خلالها أيضا لأربع خسارات وثلاث تعادلات.

ولم ينتظر التونسي الأصل بن يدر طويلا لمنح فريقه التقدم، إذ افتتح التسجيل بعد ثلاث دقائق فقط من تسديدة بيمناه من مسافة قريبة.

وأحرز ماواسا هدف التعادل، بتسديدة من خارج منطقة الجزاء (14).

وتقدم الضيوف بعد ثلاث دقائق من انطلاق الشوط الثاني، من كرة رأسية لعبها هونو بذكاء بعيداً عن متناول الحارس بنجامين لوكونت.

وأعاد سليماني إلى التعادل بعدما سدد كرة زاحفة من داخل منطقة الجزاء إثر تمريرة من زميله الإسباني سيسك فابريغاس (56)، قبل أن يحسم بن يدر النتيجة من تسديدة بيسراه من داخل المنطقة، خالفت توقعات الحارس رومان سالين (90+3).

ورفع موناكو رصيده إلى 12 نقاط وارتقى إلى المركز الرابع عشر، وحافظ رين على مركزه الثاني عشر برصيد 12 نقطة.