بطولة فرنسا: سان جيرمان مرشّح للاستفادة من قمة مرسيليا وليل

ويحل باريس سان جيرمان ضيفا السبت على أميان وصيف القاع والذي لم يفز منذ أربعة أشهر تقريباً، فيما يختتم مرسيليا المتوسطي المرحلة في رحلة بعيدة إلى ملعب ليل الشمالي.

وستكون المباراة أشبه بإعداد بدني وخططي لسان جيرمان قبل مواجهته المنتظرة الثلاثاء على أرض بوروسيا دورتموند الألماني، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويأمل عشاق فريق العاصمة الفرنسية في تعافي نجمهم البرازيلي نيمار المصاب.

وقال مدربه الألماني توماس توخيل بعد فوزه الساحق الأربعاء على ديجون 6-1 في ربع نهائي الكأس "لا يمكنني القول إنه سيكون قادرا على اللعب ضد بوروسيا دورتموند بنسبة 100%. سنناقش الأمر الجمعة، وهي أقصى مهلة لنا.. لا يمكننا المخاطرة بلياقته".

ولعب توخيل مباراته الأخيرة دون عدد من نجومه على غرار نيمار، البرازيلي ماركينيوس، بريسنيل كيمبيمبي والايطالي ماركو فيراتي المصابين، فيما أراح الأرجنتينيين ماورو إيكاردي وآنخل دي ماريا.

وعبّر مدرب بوروسيا دورتموند السابق عن رضاه على أداء الفريق الذي يعاني إصابات على مستوى خط دفاعه "أنا راض جدا عن مستوى الفريق. الجميع يلعب بتركيز عال وجدية ومهارة لمدة تسعين دقيقة. ستة أهداف بالإضافة إلى هدف ملغى. لا تنسوا أن فريق ديجون خسر مرتين فقط على ملعبه".

وكانت مباراة الذهاب ضد أميان في باريس انتهت بفوز سهل 4-1 تناوب على تسجيلها نجم المونديال الأخير الشاب كيليان مبابي، نيمار وإيكاردي.



مرسيليا لحماية وصافته

في المقابل، يأمل مرسيليا الذي لم يخسر في الدوري منذ نهاية تشرين الأول/أكتوبر الماضي، في تكرار فوزه على ليل المنتشي من ثلاثة انتصارات متتالية معوضا سقوطه في مثلها.

لكن مرسيليا أخفق الأربعاء في مسابقة الكأس وودّع من ربع النهائي بهدف متأخر من ليون، الذي ألحق به الخسارة الأولى منذ تشرين الأول/أكتوبر في مختلف المسابقات.

في المقابل، يتوقع أن يكون مهاجم ليل النيجيري فيكتور أوسيمهين جاهزا للقاء، بعد خروجه مصابا بتمزق عضلي خفيف في نهاية مباراة أنجيه الأسبوع الماضي.

وخلافا لمشواره في الكأس المحلية أو في دوري أبطال أوروبا حيث يستعد لمواجهة يوفنتوس الإيطالي، يقدم ليون موسما مخيبا في الدوري أرجعه إلى المركز التاسع.

وغابت الانتصارات عن تشكيلة المدرب رودي غارسيا في آخر ثلاث مراحل، وهي معرضة أن تطول أكثر كون خصمه الأحد هو ستراسبورغ السادس والفائز ست مرات في آخر ثماني مباريات.

وقال رئيسه جان ميشال اولاس بعد الفوز على مرسيليا "الرضا كبير. نقرأ ذلك كل يوم في وسائل الاعلام: مرسيليا أفضل بكثير من ليون... برغم إصاباتنا وإيقافاتنا، فزنا على مرسيليا القوي الذي لم يستقبل أي هدف هذه السنة".

وعاد إلى التمارين الخفيفة مهاجم ليون الهولندي الدولي ممفيس ديباي الذي تعرض لإصابة قوية في كانون الأول/ديسمبر الماضي.

أما رين الثالث الذي تراجع بفارق 8 نقاط عن مرسيليا لعدم فوزه في آخر مباراتين، فيحل على رينس العاشر بعد بلوغه نصف نهائي مسابقة الكأس حيث يأمل في الدفاع عن لقبه.

وتفتح المرحلة الجمعة بمباراة موناكو السابع والفائز في آخر مباراتين، مع ضيفه مونبلييه الخامس والطامح للحاق بليل بحال خسارة الأخير ضد مرسيليا.

