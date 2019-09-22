فشل رين وضيفه ليل في تشديد الخناق على باريس سان جرمان المتصدر بتعادلهما 1-1 الأحد على ملعب "روازون بارك" في المرحلة السادسة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وبدا واضحا تأثر رين بمباراته الخميس ضد ضيفه سلتيك الاسكتلندي في الجولة الأولى من دور المجموعات لمسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ"، عندما سقط في فخ التعادل بالنتيجة ذاتها، ففشل بالتالي في تحقيق الفوز للمباراة الرابعة تواليا في مختلف المسابقات.

في المقابل، فرط ليل في فوز في المتناول كونه كان الطرف الأفضل خصوصا في الشوط الأول الذي فرض خلاله سيطرته دون أن ينجح في ترجمة الفرص الكثيرة التي سنحت أمام مهاجميه، أبرزها تسديدة الدولي جوناثان إيكوني (16) وأخرى للبرازيلي لويس أراوجو (32).

وتقدم ليل مطلع الشوط الثاني وتحديدا بعد 57 ثانية على انطلاقته بهدف للدولي جوناثان إيكوني بتسديدة بيمناه من مسافة قريبة إثر تمريرة عرضية من النيجيري فيكتور أوسيمهين (46).

لكن رين نجح في إدراك التعادل عبر البديل أدريان أونو بضربة رأسية إثر تمريرة عرضية من المدافع المالي أماري تراوري (67).

واكتفى الفريقان بنقطة واحدة، رفع بها الأول رصيده إلى 11 نقطة في المركز الرابع بفارق نقطة واحدة خلف باريس سان جرمان الذي يحل ضيفا على ليون لاحقا، ونيس الفائز على ديجون 2-1 السبت، فيما رفع ليل رصيده إلى 10 نقاط في المركز الخامس.

واستغل أنجيه تعادل رين وليل لاقتناص الوصافة بفوزه الكبير على ضيفه سانت إتيان 4-1.

ويدين أنجيه بفوزه الكبير إلى مهاجمه البديل الدولي التشادي كاسيمير نينغا الذي سجل هاتريك في الدقائق 78 و84 و89.

ودخل نينغا في الدقيقة 69 مكان بييريك كابيل الذي أدرك التعادل لأنجيه في الدقيقة 48 بعدما تقدم سانت إتيان عبر أرنو نور الدين في الدقيقة 34.

وهو الفوز الرابع لأنجيه هذا الموسم مقابل خسارتين فرفع رصيده إلى 12 نقطة بفارق الأهداف خلف سان جرمان، فيما مني سانت إتيان بخسارته الثالثة في مبارياته الخمس الأخيرة في الدوري فتجمد رصيده عند خمس نقاط في المركز السابع عشر.

وهي المباراة السادسة تواليا التي يفشل فيها سانت إتيان في تحقيق الفوز في مختلف المسابقات حيث خسر أمام غنت البلجيكي 2-3 في الجولة الأولى من دور المجموعات لمسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ".