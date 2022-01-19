باريس سان جيرمان يعلن غياب مبابي للإصابة

وقال النادي الباريسي الذي يستقبل رانس الأحد المقبل في المرحلة الثانية والعشرين من الدوري: "كيليان مبابي يعالج من ألم في العضلة المقربة اليسرى. سيتم تقييم حالته يوم الجمعة لمعرفة مدى تطورها".

وسجل مبابي، أحد اللاعبين الذين أشركهم المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، عشرة أهداف مع ثماني تمريرات حاسمة هذا الموسم في الدوري.

وتحظى حالته الصحية بمراقبة شديدة مع اقتراب القمة الأوروبية ضد ريال مدريد في 15 شباط/فبراير المقبل في باريس.

نيمار يقترب من العودة

من جهة أخرى، أعلن نادي العاصمة أن نجمه الآخر البرازيلي نيمار، الغائب عن الملاعب منذ نهاية تشرين الثاني/نوفمبر الماضي بسبب إصابته بالتواء في الكاحل الأيسر، "سيستأنف التدريبات في بداية الأسبوع المقبل"، مضيفاً أن موعد استئنافه المنافسات سيكون في أوائل شباط/فبراير، وتحديدا خلال رحلته إلى ليل في السادس منه.

في المقابل، استأنف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي التدريبات الجماعية الثلاثاء. بعد أن غاب عن مباريات النادي في بداية كانون الثاني/يناير لاستعادة لياقته بعد إصابته بفيروس "كوفيد-19" خلال فترة أعياد الميلاد ورأس السنة.

ومن المقرر أن يعود نجم برشلونة الإسباني السابق إلى المنافسات في المباراة ضد رانس الأحد المقبل.

وأوضح النادي أن حارس مرماه الدولي الكوستاريكي كيلور نافاس الذي أصيب بالفيروس الأسبوع الماضي، خضع لفحص الأربعاء جاءت نتيجته سلبية، ما يسمح له باستئناف التدريبات غداً الخميس.

