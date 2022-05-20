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باريس سان جيرمان يعلن رحيل دي ماريا بعد نهاية الموسم

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أكد باريس سان جيرمان، بطل الدوري الفرنسي، رحيل الجناح الدولي الأرجنتيني أنخل دي ماريا بعد نهاية الموسم الذي يختتم السبت، وذلك بعد 7 مواسم بألوانه قادته ليصبح أفضل ممرر في تاريخ النادي.

REUTERS

وسيرتدي ابن الـ34 عاماً قميص النادي الباريسي للمرة الأخيرة السبت ضد ميتز في المرحلة الأخيرة من الدوري، قبل أن يقول وداعاً لزملائه والفريق الذي وصل اليه عام 2015 قادماً من مانشستر يونايتد الإنكليزي.

ويودع دي ماريا نادي العاصمة الفرنسية وفي جعبته خمسة ألقاب في كل من الدوري الفرنسي والكأس الفرنسية وأربعة في كأس الرابطة و4 في كأس الأبطال (السوبر)، إضافة إلى مساهمته في وصوله إلى نهائي دوري أبطال أوروبا في عام 2020. 

وقال ناصر الخليفي، رئيس نادي سان جيرمان،إن "المشجعين سيتذكرونه كلاعب مقاتل ومثابر. لقد أظهر التزاماً ثابتاً بالدفاع عن ألواننا". 

وفي 294 مباراة بقميص النادي الباريسي، سجل الأرجنتيني 91 هدفاً ومرر 111 كرة حاسمة وفقاً لبيانات سان جيرمان.

باريس سان جيرمان الدوري الفرنسي أنخل دي ماريا
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