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دوري أبطال أوروبا
الدوري الفرنسي

باريس سان جيرمان يحتفظ باللقب بعد تعادل ليل مع تولوز

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احتفظ باريس سان جيرمان بلقبه بطلاً للدوري الفرنسي لكرة القدم، بعد تعادل مطارده المباشر ليل سلباً مع ضيفه تولوز في المرحلة الثالثة والثلاثين الأحد.

AFP

ورفع ليل رصيده الى 65 نقطة، لكنه يتأخر بفارق 16 نقطة قبل خمس مراحل من نهاية البطولة (15 نقطة ممكنة)، عن سان جيرمان الذي يستضيف مساء اليوم وصيفه في الموسم الماضي موناكو.

وبهذا الفارق، يضمن فريق العاصمة اللقب حتى في حال خسارته مبارياته الست المتبقية، علما بأن لقبه لموسم 2018-2019 هو الثامن في تاريخه، والسادس في آخر سبعة مواسم.

وأتيحت ثلاث فرص سابقة لسان جيرمان لحسم اللقب هذا الموسم، وانتظر سان جرمان خدمة من تولوز ليحقق هدفه قبل محاولته الرابعة مساء اليوم على ملعب بارك دي برانس.
وفي مباراة ليل وضيفه، لم يقدم الفريقان المستوى المطلوب، وطبع الحذر أداءهما فكانت النتيجة انعكاساً لمجريات اللقاء على أرض الملعب.

وشهدت المباراة العديد من التمريرات العشوائية والكرات المقطوعة في الشوط الأول الذي شهد فرصة جدية وحيدة عندما راوغ السويدي جيريمي دورماز مهاجم تولوز في الجهة اليسرى لمنطقة جزاء ليل وسدد كرة صاروخية ارتدت من القائم الأيسر (14).

وكان ليل يحتاج إلى الفوز ليرجئ تتويج سان جيرمان، واعتقد أنه نال مراده بتسجيل هدف في الدقيقة 64 عبر البرازيلي تياغو منديش، لكن الحكم عاد وألغى الهدف بعد الاستعانة بتقنية المساعدة بالفيديو في التحكيم ("في ايه آر")، لوجود لمسة يد على جوناثان إيكونيه عند بداية الهجمة.

وفي مباراة ثانية، فاز نانت على ضيفه أميان 3-2. 

سجل للفائز المالي خليفة كوليبالي (49 و55) وفالنتان رونجييه (59)، وللخاسر الكولومبي خوان أوتيرو (62) والعاجي شيخ تيميتيه (77).

باريس سان جيرمان
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