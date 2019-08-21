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الدوري الفرنسي

المدافع المغربي حمزة منديل إلى ديجون معاراً من شالكه

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أفاد نادي ديجون الفرنسي لكرة القدم الأربعاء أنه تعاقد مع المدافع الدولي المغربي الشاب حمزة منديل (21 عاماً) على سبيل الإعارة قادماً من شالكه الألماني.

AFP

وأشار النادي الفرنسي إلى انتقال منديل إلى صفوفه في بيان "بسبب قلة خوضه للمباريات في ألمانيا، سيكون أمام حمزة منديل فرصة إظهار موهبته الكروية بقميص فريق ديجون".

وعاد المدافع المغربي إلى الدوري الفرنسي بعدما سبق له أن دافع عن ألوان فريق ليل الذي كان انضم إليه في كانون الثاني/ يناير 2016 بعدما تدرج في أكاديمية محمد السادس لكرة القدم لتكوين اللاعبين، قبل أن يغادر إلى ألمانيا مع شالكه في آب/ أغسطس 2018 بموجب عقد لمدة خمسة أعوام مقابل 7 ملايين يورو.

وخاض منديل مع شالكه في الموسم المنصرم 16 مباراة في مختلف المسابقات، كما دافع عن ألوان منتخب بلاده "اسود الاطلس" في 13 مباراة دولية.

ويحتل ديجون المركز 18 بدون أي نقطة بعدما مني بخسارتين أمام سانت إتيان 1-2  وتولوز بهدف نظيف مع انطلاق الموسم الجديد للدوري، على أن يستضيف على أرضه بوردو السبت ضمن اطار المرحلة الثالثة.
 

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