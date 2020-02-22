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دوري أبطال أوروبا
الدوري الفرنسي

الدوري الفرنسي: نانت يلحق الخسارة الأولى بمرسيليا منذ 4 أشهر

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ألحق نانت الخسارة الأولى بمضيفه مرسيليا الثاني منذ أربعة أشهر في الـ"ليغ 1" عندما تغلب عليه 3-1 السبت في المرحلة السادسة والعشرين من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

AFP


وكان نانت البادئ بالتسجيل عبر البلجيكي أنطوني ليمبومبي في الدقيقة 34، لكن مورغان سانسون أدرك التعادل بعد خمس دقائق.

ومنح عبد القادر بامبا التقدم مجددا لنانت مطلع الشوط الثاني (53)، قبل أن يوجه المدافع ألفارو غونزاليز الضربة القاضية لفريقه مرسيليا عندما سجل الهدف الثالث للضيوف بالخطأ في مرمى فريقه.

وهي الخسارة الرابعة لمرسيليا هذا الموسم والأولى منذ سقوطه المذل أمام مضيفه باريس سان جيرمان صفر-4 في المرحلة الحادية عشرة في 27 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

في المقابل، أوقف نانت سلسلة من خمس مباريات دون فوز حيث خسر ثلاث مرات متتالية وتعادل مرتين متتاليتين، فحقق انتصاره الحادي عشر هذا الموسم وصعد إلى المركز العاشر برصيد 37 نقطة.

وأسدى نانت خدمة لباريس سان جيرمان المتصدر للابتعاد 13 نقطة في الريادة في حال فوزه على ضيفه بوردو الأحد في ختام المرحلة، كما منح الفرصة لرين الثالث لتشديد الخناق على مرسيليا وتقليص الفارق بينهما إلى ثماني نقاط في حال تغلبه على نيم الأحد أيضا.


 

مرسيليا نانت
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