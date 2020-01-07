الدوري الفرنسي: ليوناردو وتوخيل يعارضان انتقال كافاني في الميركاتو الشتوي

وقال توخيل في مؤتمر صحافي الثلاثاء "لدينا الرأي ذاته. كلانا لا يحب التغيير خلال المركاتو الشتوي".

وأضاف "يملك ليوناردو خبرة كبيرة، يعرف كيفية الفوز بالألقاب ويعرف ما هو مهم من أجل تحقيق ذلك. نريد الفوز بأكبر عدد ممكن من الألقاب ولهذا السبب نريد فريقا كبيرا".

وينتهي عقد كافاني أفضل هداف في تاريخ باريس سان جيرمان مع 198 هدفا، في نهاية الموسم الحالي، وبحسب إذاعة "مونتي كارلو" توصل كافاني إلى اتفاق مع أتلتيكو مدريد الإسباني للانتقال إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية لموسمين ونصف.

وخسر كافاني مركزه الأساسي بعد قدوم قلب الهجوم الأرجنتيني ماورو إيكاردي على سبيل الاعارة من إنتر ميلان الايطالي، وصودف مجيء الأخير مع إصابة أبعدت كافاني لمدة شهرين عن الملاعب نجح خلالها إيكاردي في فرض نفسه في التشكيلة الأساسية.

وقال توخيل في هذا الصدد "يلعب كيليان مبابي وماورو إيكاردي بشكل رائع جدا. كان الأمر صعبا على إدي أن يكافح ثم تعرض للإصابة. بدأ يكافح الآن لاستعادة مركزه وهذا ما نطلبه منه".

وختم "ثمة منافسة قوية داخل صفوف الفريق، بطبيعة الحال الجميع يريد المشاركة لكني لا أستطيع ان أعد أحدا بشيء. المنافسة موجودة دائما وهذه نقطة قوة لسان جيرمان".

