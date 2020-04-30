الخليفي يهدي لقب الـ"ليغ 1" للعاملين في مجال الرعاية الصحية وأبطال الحياة اليومية

وبعد أن أعلنت الرابطة الفرنسية لكرة القدم اليوم الخميس تتويج باريس سان جيرمان بلقب الدوري بعد قرار إلغاء الموسم الذي اتخذته الحكومة بسبب تفشي فيروس كورونا، قال ناصر الخليفي عبر الموقع الرسمي للفريق الباريسي: "أهدي لقب الدوري الفرنسي لموسم 2019 – 2020 لجميع العاملين في مجال الرعاية الصحية وأبطال الحياة اليومية الملتزمون بتقديم التضحيات منذ أسابيع، وهو ما نال اعجاب الجميع".

وأضاف رئيس نادي باريس سان جيرمان: "نحن نتفهم ونحترم وندعم القرارات التي اتخذتها الحكومة الفرنسية بوقف الدوري. ومثلما قالت الحكومة، يجب أن تكون الصحة أولويتنا".

وأردف الخليفي قائلاً: "أقدم الشكر للاعبين والمدرب والإطار الطبي والرياضي وجميع العاملين في النادي. هذا اللقب هو مكافأة لالتزامهم اليومي".

وأشار رئيس باريس سان جيرمان قائلاً: "خلال هذه الأوقات الصعبة، أرجو أن يجلب التتويج باللقب بعضاً من السعادة والأمل لجماهيرنا التي دعمتنا للذهاب دائماً نحو الأمام. أنا أشكرهم كثيراً".

وختم الخليفي قائلاً: "أشكر جميع شركائنا على ولائهم لنا في جميع الأحوال. أتطلع للاحتفال باللقب مع العائلة الكبيرة لفريق باريس سان جيرمان، لكن عندما تسمح الظروف بذلك".