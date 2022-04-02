الثلوج ترجئ مباراة سانت إتيان ومرسيليا

وقالت تقارير الأحوال الجوية إن سماكة الثلج بلغت 25 سنتم خلال الليل، ما دفع رابطة الدوري الفرنسي إلى الموافقة على طلب سانت إتيان بإرجاء المباراة إلى الأحد من دون أن تحدّد وقتها.

وسافر مرسيليا شمالاً مع الأمل بتقليص الفارق الذي يفصله عن غريمه باريس سان جيرمان المتصدر الى تسع نقاط قبل مباراة نادي العاصمة مع ضيفه لوريان الأحد.

وخلافاً لمرسيليا الذي يصارع مع رين ونيس (يتواجهان السبت) وستراسبورغ وليل حامل اللقب على المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، ينحصر طموح سانت إتيان بمحاولة تجنب الهبوط الى الدرجة الثانية كونه يحتل المركز الثامن عشر بفارق نقطة عن منطقة الأمان.

