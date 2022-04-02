English
العربية
كأس العالم FIFA قطر 2022™ - العد التنازلي
الدوري الفرنسي

الثلوج ترجئ مباراة سانت إتيان ومرسيليا

من قبل

أُرجِئَت مباراة سانت إتيان وضيفه مرسيليا التي كانت مقرّرة مساء السبت في المرحلة الثلاثين من الدوري الفرنسي لكرة القدم، وذلك بسبب الأحوال الجوية والثلوج التي تتساقط بغزارة في وسط البلاد.

AFP

وقالت تقارير الأحوال الجوية إن سماكة الثلج بلغت 25 سنتم خلال الليل، ما دفع رابطة الدوري الفرنسي إلى الموافقة على طلب سانت إتيان بإرجاء المباراة إلى الأحد من دون أن تحدّد وقتها.

وسافر مرسيليا شمالاً مع الأمل بتقليص الفارق الذي يفصله عن غريمه باريس سان جيرمان المتصدر الى تسع نقاط قبل مباراة نادي العاصمة مع ضيفه لوريان الأحد.

وخلافاً لمرسيليا الذي يصارع مع رين ونيس (يتواجهان السبت) وستراسبورغ وليل حامل اللقب على المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، ينحصر طموح سانت إتيان بمحاولة تجنب الهبوط الى الدرجة الثانية كونه يحتل المركز الثامن عشر بفارق نقطة عن منطقة الأمان.
 

مرسيليا الدوري الفرنسي سانت إيتيان
السابق مرسيليا يكسب نقاطاً غالية من ن
اقرأ
مرسيليا يكسب نقاطاً غالية من نيس
التالي
ar

آخر الأحداث

آخر الأحداث

>