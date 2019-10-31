"الباريسي" يرحل إلى ديجون بهدف تعميق الهوة مع ملاحقيه

وفيما حقق سان جيرمان 9 انتصارات في 11 مباراة وضعته على رأس الترتيب بفارق 8 نفاط عن نانت الثاني، يتذيل ديجون الترتيب بتسع نقاط.

ويغيب عن رحلة سان جيرمان البرازيلي نيمار أغلى لاعب في العالم والمدافع الألماني ثيلو كيهرر والظهير البلجيكي توما مونييه بسبب الإصابة.

ويحوم الشك حول مشاركة لاعبي الوسط الإيطالي ماركو فيراتي الذي مدّد الأربعاء عقده حتى 2024 والمصاب بربلة ساقه اليمنى في مباراة مرسيليا الأخيرة والإسباني أندر هيريرا.

ويستعيد المدرب الألماني توماس توخل جهود لاعب وسطه السنغالي إدريسا غي المتعافي من إصابته، وقد يشارك الهداف التاريخي إدينسون كافاني أساسياً للمرة الأولى منذ نهاية آب/أغسطس عندما تعرض لإصابة في وركه.

وبعد خسارته مباراتين أبعدتاه كثيراً عن سان جيرمان، يحل نانت الثاني ضيفاً على بوردو الثامن والذي تذوّق من الكأس عينها بخسارته مرتين توالياً.

أمّا ليل الثالث الذي استعاد نغمة الانتصارات التي غابت عنه لثلاث مراحل، فيحل ضيفاً على مرسيليا السابع والجريح من خسارة سان جيرمان القاسية.

وبعد فوزه على ماتز بهدفي الهولندي ممفيس ديباي وموسى ديمبيلي منهياً سلسلة من ثماني مباريات لم يفز فيها، يحل ليون على تولوز السابع عشر.

أمّا مفاجأة الدوري رانس رابع الترتيب، فيسافر إلى نيس الجريح والذي تراجع إلى المركز الخامس بعد خسارته في آخر ثلاث مباريات.

إيكاردي ونافاس.. علامتان فارقتان

شكّل قدوم ماورو ايكاردي مُعاراً إلى باريس سان جيرمان مهمة صعبة للمهاجم الارجنتيني، في ظل طفرة المهاجمين في صفوف بطل ومتصدر الدوري الفرنسي، لكن الظروف خدمت قائد إنتر ميلان الايطالي السابق الذي لا ينفك عن هز الشباك في المباريات الأخيرة.

وفي ظل الاصابات المتلاحقة للثلاثي الضارب المؤلف من البرازيلي نيمار، الشاب كيليان مبابي والاوروغوياني ادينسون كافاني، كشف ايكاردي عن مسلسل أهداف كانت آخر ملامحه ثنائيته ضد مرسيليا (4-صفر) في المرحلة الاخيرة من الدوري.

ولان هز شباك مرسيليا في مباراة "لو كلاسيك" تحمل الكثير من المعاني، فقد بدأ البعض بالمطالبة بتثبيت عقد ايكاردي الراحل عن انتر لمشكلات انضباطية.

سجل ايكاردي حتى الان 7 أهداف مع "الباريسي"، بمعدل هدف في كل 67 دقيقة. سدد 16 مرة على المرمى وبلغت نسبة نجاحه 47%، فيما تبلغ نسبة اصابته المرمى 80%.

حتى الان لم يكلف ايكاردي فريقه سوى راتبه الشهري، لكن نجاح المهاجم البالغ 26 عاما قد يدفع إدارته الى تفعيل بند شرائه والبالغ 70 مليون يورو، بحسب صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت".

وبرغم ارتباط ايكاردي الوثيق بمدينة ميلانو وبنائه منزلا مقابلا لمقر انتر، رأت زوجته ووكيلة أعماله واندا نارا ان "فريقا مثل باريس سان جيرمان كان الخيار الأمثل في مسيرته".

إيكاردي الذي يرى في مواطنه المهاجم السابق غابريال باتيستوتا قدوة له، قال في مقابلة اخيرة مع صحيفة "لوفيغارو": "هدفي هو ذاته في انتر: التسجيل. انا محظوظ لان المدرب يدفع بي. اعتقد انه يراني بطريقة ايجابية. علاقتي ممتازة معه منذ اليوم الاول. يجب ان اثبت اني على نفس مستوى سان جيرمان".

وعلى غرار ايكاردي، فرض الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس القادم من ريال مدريد الاسباني نفسه ضمن تشكيلة سان جيرمان، بعد البحث غير المنقطع عن حارس كبير وتجربة أمثال الألماني كيفن تراب، الإيطالي الأربعيني جيجي بوفون والفونس أريولا الذاهب الى ريال بالاتجاه المعاكس لنافاس.

نافاس (32 عاما) الذي لم تهتز شباكه حتى الان سوى ثلاث مرات يمنح ثقة كبيرة للفريق التواق الى حصد نجاح قاري للمرة الاولى في تاريخه ضمن مسابقة دوري الابطال.

بهدوئه وخبرته نجح حامل لقب دوري الابطال ثلاث مرات مع ريال مدريد بحجز مكان أساسي، وخارج التمارين والملاعب ينخرط في المجتمع الاسباني داخل باريس، ويعد ايكاردي من المقربين اليه ويسكن بجواره في فندق "رويال مونسو".