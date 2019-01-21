العربية
English
Français
كأس آسيا - الإمارات 2019
الدوري الفرنسي

الاصابة تبعد باييت عن مرسيليا لثلاثة أسابيع

سيفتقد مرسيليا الفرنسي خدمات قائده ديميتري باييت لثلاثة أسابيع، وذلك بسبب تعرضه الأحد لإصابة في الركبة خلال مباراة في الدوري المحلي ضد كاين بحسب ما أعلن فريقه.

AFP

وترك باييت الملعب بعد 26 دقيقة فقط على بداية المباراة ضد كاين اثر احتكاك بالمدافع بول بايس، وقد "خضع لاعب الوسط للفحوص بعد عودته الى مرسيليا، وتبين أنه يعاني من التواء في الرباط الجانبي الأيسر" لركبته بحسب ما أعلن فريقه الإثنين في بيان.

وقد استبدل باييت بمورغان سانسون الذي سجل في بداية الشوط الثاني هدف الفوز 1-صفر على كاين الأحد في المرحلة الحادية والعشرين من الدوري المحلي، ما سمح لفريقه في رفع رصيده الى 31 نقطة في المركز السابع بفارق 6 نقاط عن ليون، صاحب المركز الثالث الأخير المؤهل الى دوري الأبطال، لكن الأخير خاض مباراة أكثر من فريق المدرب رودي غارسيا.

السابق الدوري الفرنسي: أفضل 5 أهداف -
اقرأ
الدوري الفرنسي: أفضل 5 أهداف - الجولة 21
التالي

آخر الأحداث