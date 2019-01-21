الاصابة تبعد باييت عن مرسيليا لثلاثة أسابيع

وترك باييت الملعب بعد 26 دقيقة فقط على بداية المباراة ضد كاين اثر احتكاك بالمدافع بول بايس، وقد "خضع لاعب الوسط للفحوص بعد عودته الى مرسيليا، وتبين أنه يعاني من التواء في الرباط الجانبي الأيسر" لركبته بحسب ما أعلن فريقه الإثنين في بيان.

وقد استبدل باييت بمورغان سانسون الذي سجل في بداية الشوط الثاني هدف الفوز 1-صفر على كاين الأحد في المرحلة الحادية والعشرين من الدوري المحلي، ما سمح لفريقه في رفع رصيده الى 31 نقطة في المركز السابع بفارق 6 نقاط عن ليون، صاحب المركز الثالث الأخير المؤهل الى دوري الأبطال، لكن الأخير خاض مباراة أكثر من فريق المدرب رودي غارسيا.