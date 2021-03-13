استمرار غياب نيمار عن صفوف باريس سان جيرمان

كما سيغيب عن المواجهة الظهير الإيطالي أليساندرو فلورنتسي، مواطنه المهاجم مويز كين ولاعب الوسط الإسباني أندير هيريرا.

ويتابع المهاجم البرازيلي "عمله الفردي وتعافيه المتكيّف والتدريجي مع المجموعة"، بحسب نادي العاصمة الفرنسية.

أصيب نيمار في 10 شباط/فبراير الماضي خلال المباراة ضد "كون" (1-صفر) في مسابقة كأس فرنسا، وكان متوقعا أن يعود مطلع الشهر الجاري بحسب تشخيص أولي.

لكن النادي الفرنسي لا يرغب بالمخاطرة بنجمه البرازيلي الأغلى في العالم (222 مليون يورو)، وذلك قبل مواجهتين هامتين في الدوري ضد ليون في 21 الجاري وليل في 4 نيسان/أبريل، بالاضافة إلى دوري أبطال أوروبا حيث تأهل إلى ربع النهائي على حساب برشلونة الإسباني.

ويحتل سان جيرمان، حامل لقب الدوري، المركز الثاني في الـ"ليغ 1" بفارق نقطتين عن ليل.