إيقاف باييت أربع مباريات

وأوضحت اللجنة أن هذه العقوبة تتوافق مع تلك المنصوص عليها قوانين الاتحاد الفرنسي بخصوص "السلوك المعيب والشائن " للاعب تجاه أحد المسؤولين خلال مباراة ما".

وطرد باييت في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع بسبب ردة فعله السيئة تجاه الحكم أماوري ديليرو الذي أشهر في وجهه بطاقة صفراء في الوهلة الأولى لارتكابه خطأ.

وسيعود باييت الذي غاب عن المباراة ضد ديجون (0-0) الثلاثاء في افتتاح المرحلة السابعة، إلى الملاعب في 27 تشرين الأول/أكتوبر المقبل ليخوض مباراة الكلاسيكو ضد باريس سان جيرمان على ملعب بارك دي برانس.

وأوقفت اللجنة زميله المدافع بوبكر كامارا الذي طرد بدوره في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من المباراة ذاتها، مباراتين، فيما أوقف لاعب وسط مونبلييه جوردان فيري الذي طرد في الدقيقة ذاتها بسبب مشادة مع كامارا، ثلاث مباريات.

